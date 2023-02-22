Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia, Sarı-Lacivertli kulüpten sezon sonunda ayrılmak üzere...
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Enner Valencia koptu gidiyor! Yönetim o rakamı kabul etmedi
Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla skor yükünü üstlenen ve Dünya Kupası'nda da adından söz ettiren Enner Valencia'yla yeni sözleşme görüşmeleri sürüyor. Sezon sonunda mukavelesi sona erecek Ekvadorlu golcü, sarı-lacivertlilerden 3 yıllık sözleşme isterken F.Bahçe 2 yıllık sözleşme önerdi. Brezilya basını ise tecrübeli santrfor için flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Gelen son bilgilere sarı-lacivertli yönetim, Valencia ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Yapılan bu görüşmede tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe'den şu anda aldığı ücret olan yıllık 1.5 milyon Euro ile birlikte 3 yıllık (2+1) sözleşme talep etti.