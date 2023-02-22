Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe'den yılın transfer bombası! Liverpool'un yıldızı geliyor
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler, şu ana kadar 3 takviye yapmıştı. 5 Mart'a kadar 1 ya da 2 transfer daha yapmak isteyen Kanarya'nın gündemine sürpriz bir isim geldi. Yönetim, Premier Lig devi Liverpool'da forma giyen o yıldız için harekete geçti. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı lacivertliler, transfer döneminin 5 Mart'a kadar uzatılmasının ardından görüşmelerini sıklaştırdı.
Kanarya transferin son gününe kadar yapacağı hamlelerle birlikte takım kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.