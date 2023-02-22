Fenerbahçe'den yılın transfer bombası! Liverpool'un yıldızı geliyor

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler, şu ana kadar 3 takviye yapmıştı. 5 Mart'a kadar 1 ya da 2 transfer daha yapmak isteyen Kanarya'nın gündemine sürpriz bir isim geldi. Yönetim, Premier Lig devi Liverpool'da forma giyen o yıldız için harekete geçti. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 22.02.2023- 09:08