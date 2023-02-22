Transferin 5 Mart'a uzaması sonrası hamlelerini sıklaştıran Fenerbahçe, gözünü Premier Lig'e dikti.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Jorge Jesus onayı verdi! Sağ kanatta rota İngiltere
Kadrosuna 3 takviye yapan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekip rotasını İngiltere'ye çevirdi. Premier Lig'den kanat takviyesi yapacak olan Kanarya'da hedefteki isim için teknik direktör Jorge Jesus onayı verdi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Tottenham'dan Moura'yı isteyen Kanarya, Wolverhampton'ın dünyaca ünlü sağ kanadı Adama Traore için de hamle yaptı.
Sarı-lacivertli yönetimin, transfer için hem İngiliz ekibi hem de 1.78 boyundaki futbolcuyla temasa geçme kararı aldığı belirtildi.