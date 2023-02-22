THY Euroleague'de temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Partizan ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekip mücadeleye, Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem fekaletinden etkilenenler için siyah forma ile çıkacak.

Fenerbahçe Beko, ülkemizde yaşanan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımız için Partizan maçı öncesi yeni bir karar aldı.



Sarı lacivertli kulüp, THY EuroLeague'de oynayacakları Partizan maçına siyah formayla çıkma kararı aldığını açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Partizan maçında 'Siyah' formamızla parkede olacağız. Kalbimiz ve dualarımız deprem bölgelerindeki vatandaşlarımızla." denildi.