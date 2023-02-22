Fenerbahçe Beko, ülkemizde yaşanan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımız için Partizan maçı öncesi yeni bir karar aldı.
Sarı lacivertli kulüp, THY EuroLeague'de oynayacakları Partizan maçına siyah formayla çıkma kararı aldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Partizan maçında 'Siyah' formamızla parkede olacağız. Kalbimiz ve dualarımız deprem bölgelerindeki vatandaşlarımızla." denildi.
Partizan maçında 'Siyah' formamızla parkede olacağız.— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) February 22, 2023
Kalbimiz ve dualarımız deprem bölgelerindeki vatandaşlarımızla. 🇹🇷 pic.twitter.com/rPsRQsjLcD