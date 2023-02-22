Kanarya ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmezken bir dedikodu da Afrika'dan geldi.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | F.Bahçe Aubameyang için Chelsea ile pazarlıklara başladı! İşte sunulan teklif
Devre arası transfer döneminin 5 Mart'a uzatılması ile beraber Fenerbahçe'de takviye çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertli ekip forvet hattını kuvvetlendirmek istiyor. Kanarya, Chelsea'nin yıldız ismi Aubameyang için İngiliz devine teklif sundu. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Fotomaç'ın Africafootunited isimli spor sitesinden derlediği habere göre, sarı-lacivertlilerin Chelsea'de forma giyen Gabonlu forvet Aubameyang için kolları sıvadığını yazdı.
Hatta haberde İngiliz ekibiyle masaya oturulduğu da kaydedildi.