TFF'nin aldığı özel izinle transferin 5 Mart'a uzatması Fenerbahçe'nin de bir kez daha kolları sıvamasına neden oldu.
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Lucas Moura'ya kavuşuyor! İnka etmek için...
Transfer harekatını sürdüren Fenerbahçe'de kanat takviyesi planlanıyor. Tottenham'ın yıldız ismi Lucas Moura'yı kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertlilere iyi haber Londra ekibinden geldi. İngiliz devi, oyuncu ile sözleşme uzatmak istemiyor. Kanarya ise Brezilyalı yıldızı ikna etmek için flaş bir teklif sundu. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
TFF'nin aldığı özel izinle transferin 5 Mart'a uzatması Fenerbahçe'nin de bir kez daha kolları sıvamasına neden oldu.
Sarı-lacivertliler 'yardım transferi' olarak Hatayspor ve Gaziantepspor'dan birkaç oyuncuyla ilgilendiler ancak ısrarcı olmadılar.
Kanarya şimdi 'fırsat transferlerine' dönmüş durumda.