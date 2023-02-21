Fenerbahçe, gelecek vadeden yetenekli oyunculara yöneldi.
Fenerbahçe'den gelecek harekatı! Jorge Jesus 2 yıldıza onay verdi
Transfer döneminin 5 Mart'a uzatılması ile beraber çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekip 2 genç oyuncu için girişimlere başladı. Gelecek dönemler için kadrosunu gençleştirmek isteyen Kanarya'da teknik direktör Jorge Jesus, oyuncular için onay verdi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Sarı-Lacivertli yönetim bu kapsamda potansiyeli yüksek olarak lanse edilen 2 futbolcu için düğmeye bastı.
Bu futbolcuların Danimarka'nın FC Nordsjaelland takımında oynayan 19 yaşındaki Ganalı stoper Ernest Nuamah.