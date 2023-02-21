FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Sevilla ile Fulham'dan Szalai savaşı! İşte dev teklif

Fenerbahçe'de gösterdiği performans ise Avrupa kulüplerinin radarına giren Attila Szalai, transferin gözdesi konumunda bulunuyor. Bir süredir La Liga ekibi Sevilla'nın ilgi odağı olan Macar savunmacıya bir talip daha çıktı. İngiltere Premier Lig kulüplerinden Fulham, Szalai'yi listesine aldı. Ada ekibinin teklifi ise belli oldu. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 21.02.2023- 06:40