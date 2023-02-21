Spor Toto Süper Lig'in 23. haftanın erteleme maçında Konyaspor ile karşılacak olan Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Fenerbahçe, Konyaspor ile cumartesi günü oynayacağı Süper Lig 23'üncü hafta erteleme maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başlayan idman; sahada yapılan koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle devam etti. 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.

