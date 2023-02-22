Fenerbahçe devre arası transfer döneminde çalışmalarını sürdürüyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Yıldız oyuncu ayrılıyor! "Forma yoksa beni bırakın"
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertli ekip kadrosuna 3 ismi dahil etti. Ancak Kanarya'da bazı isimler takımdan ayrılmak istiyor. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Sarı-lacivertli ekip kadrosuna 3 oyuncu kattı.
Kanarya, Adana Demirspor'dan Samet Akaydin, Parma'dan Jayden Oosterwolde ve Barcelona'dan Emre Demir'e sarı-lacivertli formayı giydirdi.