Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Serdar Dursun'un adı transferde Avrupa takımlarıyla anılmaya devam ediyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Yönetici resmen açıkladı! Polonya ekibinden Serdar Dursun hamlesi
Ara transfer dönemi için harekatını sürdüren Fenerbahçe'de, teknik direktör Jorge Jesus'un gelecek planları arasında yer almayan Serdar Dursun'la yol ayrımına gidiliyor... Polonya ekibinin yöneticisi milli oyuncuyla görüştüklerini doğrularken, 31 yaşındaki santrforun da transfere sıcak baktığı belirtildi. İşte o takım ve detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Golcü futbolcunun Polonya ekibi Rakow Czestochowa'ya transfer olacağı iddia edildi.
Takvim'in haberine göre; Polonya Ligi'nde ikinci Legia Varşova'nın 10 puan önünde bulunan lider Rakow Czestochowa, Serdar Dursun'a kancayı attı.