FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Yönetici resmen açıkladı! Polonya ekibinden Serdar Dursun hamlesi

Ara transfer dönemi için harekatını sürdüren Fenerbahçe'de, teknik direktör Jorge Jesus'un gelecek planları arasında yer almayan Serdar Dursun'la yol ayrımına gidiliyor... Polonya ekibinin yöneticisi milli oyuncuyla görüştüklerini doğrularken, 31 yaşındaki santrforun da transfere sıcak baktığı belirtildi. İşte o takım ve detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 21.02.2023- 06:40