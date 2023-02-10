Enner Valencia, yardım çalışmalarına ailesiyle beraber destek verdi
Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia ve ailesi, depremzedeler için destekte bulundu.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 10.02.2023- 16:11
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremden etkilenenler için yardım kampanyası başlatan Fenerbahçe, gerekli malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin Ekvadorlu futbolcusu Valencia da ailesiyle birlikte Ülker Stadyumu'ndaki yardım merkezine geldi. Çalışmalara destek veren Valencia, çocuklarıyla birlikte malzemeleri de tırlara yükledi.