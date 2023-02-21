TFF'nin FIFA'dan aldığı özel izinle transfer döneminin 5 Mart'a uzatması Fenerbahçe'nin de bir kez daha kolları sıvamasına neden oldu.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - F.Bahçe ile Tottenham Lucas Moura için masaya oturuyor! İşte teklifin detayları...
Devre arası transfer döneminin 5 Mart'a uzatılması ile beraber kadro takviyelerine devam eden Fenerbahçe, Tottenham'ın yıldız ismi Lucas Moura ile ilgileniyor. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı oyuncuyu devre arasında kadroya katmak istiyor. Kanarya'nın Londra kulübüne yapacağı teklifin detayları ortaya çıkmaya başladı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Sarı-lacivertli ekip devre arasında kadrosuna 3 isim ekledi.
Kanarya, Samet Akaydin, Jayden Oosterwolde ve Emre Demir'i transfer etti.