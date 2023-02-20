Sarı-lacivertliler devre arası transfer döneminde Jayden Oosterwolde, Samet Akaydin ve Emre Demir'i renklerine bağlamıştı.
TRANSFER HABERİ : Fenerbahçe'nin yeni gözdesi Lucas Moura! Londra ekibine teklif yapıldı
Devre arası trasnfer döneminin uzatılması ile takviyelerine devam etmek isteyen Fenerbahçe, tekrar harekete geçti. Sarı-lacivertliler, rotasını İngiltere'ye çevirdi. Kanarya, Premier Lig ekibi Tottenham'ın yıldız ismi Lucas Moura'yı gündemine aldı. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Sarı-lacivertliler devre arası transfer döneminde Jayden Oosterwolde, Samet Akaydin ve Emre Demir'i renklerine bağlamıştı.
Galatasaray aynı dönemde Kaan Ayhan'ı almıştı. Üstüne bir de Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'yi alınca sarı-lacivertli taraftarların yönetime olan baskısı arttı.
Sosyal medyada organize olan taraftarlar, başkan Ali Koç'a yıldız transferi yapması yönünde çağrılar yaptılar.