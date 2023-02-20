TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Jorge Jesus kararı! Sözleşmesi...

Fenerbahçe'nin başarılı çalıştırıcısı Jorge Jesus ile ilgili çarpıcı bir iddia geldi. Yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Portekizli antrenörün durumuyla ilgili flaş bir karar aldı. İşte gündem yaratan gelişmenin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 20.02.2023- 15:47