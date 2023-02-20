Deprem felaketinin ardından futbola geri dönmeye hazırlanan Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de ertelenen Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Jorge Jesus kararı! Sözleşmesi...
Fenerbahçe'nin başarılı çalıştırıcısı Jorge Jesus ile ilgili çarpıcı bir iddia geldi. Yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Portekizli antrenörün durumuyla ilgili flaş bir karar aldı. İşte gündem yaratan gelişmenin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı lacivertlilerin diğer gündem maddesi ise transfer çalışmaları.
Yönetim, 5 Mart'a kadar uzatılan transfer döneminin ardından ince eleyip sık dokuma kararı aldı.