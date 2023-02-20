Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de mücadelenin hazırlıkları sürüyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus'un gözdesine Süper Lig'den kanca!
Ara transfer çalışmalarına devam Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde, teknik direktör Jorge Jesus'un gözdesi için Süper Lig ekibi devreye girdi. İşte o isim ve transferin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, cumartesi günü oynanacak karşılaşmayı kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor.
Kanarya'da gözler Konyaspor maçına çevrilirken, ara transfer döneminin uzatılması sonrası transfer çalışmaları hızlandı.