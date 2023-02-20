FENERBAHÇE HABERİ - Hakim Ziyech transferinde dev rakip!

Devre arası transfer döneminin 5 Mart'a uzatılması ile beraber kadro takviyesi için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Chelsea forması giyen yıldız futbolcu Hakim Ziyech'i gündemine almıştı. Adı Fransız devi PSG ile anılan Faslı yıldızla ilgili önemli gelişmeler yaşandı. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 20.02.2023- 19:23