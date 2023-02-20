Sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
FENERBAHÇE HABERİ - Hakim Ziyech transferinde dev rakip!
Devre arası transfer döneminin 5 Mart'a uzatılması ile beraber kadro takviyesi için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Chelsea forması giyen yıldız futbolcu Hakim Ziyech'i gündemine almıştı. Adı Fransız devi PSG ile anılan Faslı yıldızla ilgili önemli gelişmeler yaşandı. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Yeni sezon öncesi kadrosunda önemli değişiklikle yapan sarı-lacivertlilerde ara transfer dönemi için de çalışmalar devam ediyor.
Teknik direktör Jorge Jesus'un istekleri doğrultusunda hareket eden Kanarya, şu ana kadar üç transferde mutlu sona ulaştı.