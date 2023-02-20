Fenerbahçeli Serdar Dursun depremzede Ömer'i ziyaret etti!

Fenerbahçeli Serdar Dursun, depremden yaralı olarak kurtulan Ömer ile hastanede bir araya gelerek, sarı-lacivertli forma hediye etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 20.02.2023- 16:15