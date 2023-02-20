Fenerbahçeli Serdar Dursun depremzede Ömer'i ziyaret etti!
Fenerbahçeli Serdar Dursun, depremden yaralı olarak kurtulan Ömer ile hastanede bir araya gelerek, sarı-lacivertli forma hediye etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 20.02.2023- 16:15
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen çocuklara bir destek de Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun'dan geldi. Dursun, enkaz altından yaralı olarak çıkarılan depremzede Ömer'i tedavi gördüğü Ümraniye Devlet Hastanesi'nde ziyaret ederek, moral verdi.
Serdar Dursun, geçmiş olsun dileğinde bulunduğu Ömer'e imzalı Fenerbahçe forması hediye etti.