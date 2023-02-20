FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Enner Valencia'da 'bedava' tehlikesi!

Bu sezon Fenerbahçe forması ile harikalar yaratan Enner Valencia, bonservissiz takımdan ayrılabilir. Ekvadorlu oyuncu, sarı-lacivertli takımla henüz sözleşme yenilemedi. Suudi Arabistan ve Brezilya'dan bazı kulüpler yıldız ismin peşinde. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 20.02.2023- 06:40