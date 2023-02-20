Fenerbahçe, teknik patron Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda kadrosuna takviye yapmak istiyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Enner Valencia'da 'bedava' tehlikesi!
Bu sezon Fenerbahçe forması ile harikalar yaratan Enner Valencia, bonservissiz takımdan ayrılabilir. Ekvadorlu oyuncu, sarı-lacivertli takımla henüz sözleşme yenilemedi. Suudi Arabistan ve Brezilya'dan bazı kulüpler yıldız ismin peşinde. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncularına sürpriz talipler çıkmaya devam ediyor.
Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Enner Valencia'ya Brezilya'dan talip çıktı.