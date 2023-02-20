Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kadrosuna takviye yapmak istiyor.
Fenerbahçe'de Mason Greendwood gelişmesi! Transferdeki son kararı...
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Kanat bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, gündemine Mason Greendwood'u almıştı. Yıldız oyuncuyla ilgili son durum belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertlilerin önceliği kanat transferi...
Fotomaç'ın haberine göre, kanat oyuncusu transfer edecek olan Fenerbahçe, Mason Greendwood ile temas kurmuştu.