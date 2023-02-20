Fenerbahçe'de Mason Greendwood gelişmesi! Transferdeki son kararı...

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Kanat bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, gündemine Mason Greendwood'u almıştı. Yıldız oyuncuyla ilgili son durum belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 20.02.2023- 09:48