Fenerbahçe'de Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında Jesus'un çok beğendiği Luan Peres, takımda tüm sistemi değiştirebilir.
Fenerbahçe'de sistem değişiyor! Jorge Jesus...
Süper Lig'de bu hafta Konyaspor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de çalışmalar tam gaz devam ediyor. Portekizli hoca son olarak oynanan Karagümrük ile hazırlık maçında sistemde değişikliği gitti. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe'de Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında Jesus'un çok beğendiği Luan Peres, takımda tüm sistemi değiştirebilir.
ÖNCELİK DEĞİŞTİ
Brezilyalı savunmacı, 15 Eylül'de Rennes ile oynanan maçta dizinin arkasından yaşadığı sakatlığı atlatsa da hazır hale gelememişti.
8 Ocak'taki Galatasaray derbisinde uzun bir aradan sonra ilk kez kadroya giren Luan Peres, kupadaki İstanbulspor maçında 1, ligdeki Kasımpaşa mücadelesinde ise 7 dakika süre bulmuştu.