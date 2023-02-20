Fenerbahçe'de sistem değişiyor! Jorge Jesus...

Süper Lig'de bu hafta Konyaspor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de çalışmalar tam gaz devam ediyor. Portekizli hoca son olarak oynanan Karagümrük ile hazırlık maçında sistemde değişikliği gitti. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 20.02.2023- 09:48