Süper Lig'de maçların başlamasına kısa süre kala Fenerbahçe transfer harekatını hızlandırdı.
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 19'luk kanat! Görüşmeler hızlandı
Süper Lig'in başlamasına az bir süre kala transfer harekatına tam gaz devam eden Fenerbahçe, hücum hattını kuvvetlendirmek istiyor. Sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Jogre Jesus'un isteği üzerine kanat bölgesine takviye yapmanın peşinde. Uzun zamandır görüştüğü ismi kadrosuna katmak için yoğun uğraş veren Kanarya, görüşmeleri hızlandırdı. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Sarı-lacivertliler hem mevcut kadrosunu güçlendirmek hem de gelecek yılların belkemiğini oluşturmayı planlıyor.
Teknik direktör Jorge Jesus, skorer bir kanat oyuncusu talep ettiğini yönetime iletmişti.