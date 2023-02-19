TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye 19'luk kanat! Görüşmeler hızlandı

Süper Lig'in başlamasına az bir süre kala transfer harekatına tam gaz devam eden Fenerbahçe, hücum hattını kuvvetlendirmek istiyor. Sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Jogre Jesus'un isteği üzerine kanat bölgesine takviye yapmanın peşinde. Uzun zamandır görüştüğü ismi kadrosuna katmak için yoğun uğraş veren Kanarya, görüşmeleri hızlandırdı. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 19.02.2023- 06:40