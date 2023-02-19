Fenerbahçe'nin Rayo Vallecano ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Joao Pedro, uzun süren sakatlık sonrası dünkü Fatih Karagümrük maçıyla sahalara döndü.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Joao Pedro sürprizi! Karagümrük maçında...
SON DAKİKA SPOR HABERİ: Fenerbahçe'de uzun zamandır sahalardan uzak kalan Joao Pedro konusun sürpriz bir gelişme yaşandı. Pedro dün basına kapalı oynanan hazırlık maçında Karagümrük'e karşı 15 dakika süre buldu. İşte son detaylar...
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 19.02.2023- 09:41
Oynanan müsabakada Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Pedro, 15 dakika süre aldı.
Bunun yanı sıra sarı-lacivertlilerde uzun süre sakatlık yaşayan Luan Peres, 90 dakika sahada kaldı.