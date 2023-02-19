NBA'de All-Star haftasının ikinci gününde smaç yarışması düzenlendi. Philadelphia 76ers forması giyen Mac McClung, smaç şampiyonu oldu. McClung, yaptığı açıklamada, "Geçen yaz Fenerbahçe'den bir teklif aldım ve hala bunun NBA'e geçiş açısından iyi bir fırsat olabileceğini düşünüyorum. Ancak eski takım arkadaşım Zac Ervin beni Amerika'da (G-League'de) kalmaya ikna etti." dedi.

NBA'de All-Star haftasının ikinci gününde smaç yarışması düzenlendi. Philadelphia 76ers forması giyen Mac McClung, smaç şampiyonu oldu.

24 yaşındaki oyuncu yaptığı açıklamalarda, "Avrupa'daki büyük kulüpler ABD'li oyunculara büyük paralar veriyorlar. Eğer tek kriteriniz para ise nereye gideceğiniz konusunda çok fazla kafa yormanıza gerek yok. Ancak kariyerinizin gelişmi açısından G-League her zaman daha iyi bir seçenek. Avrupa'daki çoğu takım NBA çıkış opsiyonuna sezon içinde izin vermiyor ve oyuncuların gelişimini, kupalar kazanmak kadar önemsemiyorlar." dedi.

"FENERBAHÇE'DEN TEKLİF ALDIM VE..."

Fenerbahçe Beko hakkında da konuşan ABD'li oyuncu, "Geçen yaz Fenerbahçe'den bir teklif aldım ve hala bunun NBA'e geçiş açısından iyi bir fırsat olabileceğini düşünüyorum. O yüzden bu fikri tamamen kafamdan atmış değilim. Birkaç milyon dolarlık bir teklif aldığınızda 'Bu hayatımı değiştirebilir' diye düşünüyorsunuz. Ben de bu teklifi değerlendirmek istedim ancak eski takım arkadaşım Zac Ervin beni Amerika'da (G-League'de) kalmaya ikna etti." ifadelerini kullandı.

Mac McClung, bir smacı hariç her smacında jüriden tam puan 50'yi aldı ve finalde Trey Murphy'i devirerek yarışmayı kazandı.