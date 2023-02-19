Beşiktaş ve Fenerbahçe William Carvalho konusunda karşı karşıya gelmiş!

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Adı sezon başında Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan William Carvalho konusunda dikkat çeken bir detay Portekiz basınında yer aldı. İşte 31 yaşındaki oyuncu ile ilgili o haberin detayları... BJK FB SPOR HABERLERİ