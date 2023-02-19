Adı ülkemizde Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan William Carvalho konusunda flaş detay ortaya çıktı.
Beşiktaş ve Fenerbahçe William Carvalho konusunda karşı karşıya gelmiş!
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Adı sezon başında Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan William Carvalho konusunda dikkat çeken bir detay Portekiz basınında yer aldı. İşte 31 yaşındaki oyuncu ile ilgili o haberin detayları... BJK FB SPOR HABERLERİ
Mehmet Cem Çakır| Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 19.02.2023- 16:16
Adı ülkemizde Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan William Carvalho konusunda flaş detay ortaya çıktı.
İspanyol ekibi Real Betis'te forma giyen Portekizli oyuncu takımında kalmaktan mutlu.
Portekiz basınına göre sezon başında transfer döneminde Beşiktaş ve Fenerbahçe oyuncuyla ilgilendi.