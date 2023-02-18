Lincoln Henrique ve eşi Adriana Muller'den depremzedelere ziyaret
Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Lincoln Henrique eşiyle birlikte depremzedeleri ziyaret etti.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 18.02.2023- 14:43
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Lincoln, "Zor günlerin üstesinden ancak birlik ve beraberlikle gelebiliriz. Özellikle biz futbolculara çok büyük görev düşüyor. Bugün depremzede bir ailemizi ziyaret edip, yanlarında olduk. Ailece bölgeye maddi-manevi destek vermeye devam edeceğiz" diye yazdı.