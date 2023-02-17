Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ayrılık kapıda! Ülkesine dönüyor...
Fenerbahçe'de zaman zaman iyi zaman zaman ise vasatın altından performans sergileyen yıldız oyuncu için ayrılık kapıda. Sarı-lacivertliler oyuncuya gelen teklifin ardından transfere izin verecek ve yabancı sayısında kontenjanı boşaltacak. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı futbolcusu Gustavo Henrique'ye talip çıktı.
Savunmaya takviye yapmak isteyen Brezilyalı ekibi Gremio, Fenerbahçe'de kiralık oynayan Gustavo Henrique için görüşmeleri sürdürüyor.