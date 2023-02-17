FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ayrılık kapıda! Ülkesine dönüyor...

Fenerbahçe'de zaman zaman iyi zaman zaman ise vasatın altından performans sergileyen yıldız oyuncu için ayrılık kapıda. Sarı-lacivertliler oyuncuya gelen teklifin ardından transfere izin verecek ve yabancı sayısında kontenjanı boşaltacak. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.02.2023- 11:35