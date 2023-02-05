Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Opet, sahasında VakıfBank'ı 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, ligde 13. galibiyetini aldı. VakıfBank ise 2. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe Opet, setin başında VakıfBank'ın hücumda üst üste yaptığı hataları iyi değerlendirdi ve 4-0 öne geçti. Ogbogu ile sayı üreten VakıfBank'a Vargas ve Vuchkova ile yanıt veren sarı-lacivertli takım, molaya 11-5 önde girdi. Egonu'nun oyuna ağırlığını koymasıyla toparlanan konuk takım, skoru 14-14'e getirdi. Kalan bölümde Vargas'ın skorer oyunuyla rakibine üstünlük kuran Fenerbahçe Opet, ilk seti 25-20 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci setin ilk bölümü karşılıklı sayılara sahne oldu. Molaya 11-7 üstün giren Fenerbahçe Opet, bloklarda VakıfBank'a üstünlük sağladı. Fedorovtseva'nın sayılarıyla etkili olan sarı-lacivertliler, seti 25-18 önde tamamlayarak skoru 2-0 yaptı.

Çekişmeli geçen üçüncü sete tempolu başlayan VakıfBank, Egonu ve Bajema'nın sayılarıyla skoru 16-10'a getirdi. Mücadeleyi bırakmayan ve toparlanan Fenerbahçe Opet, Fedorovtseva ve Vargas'ın ürettiği sayılarla 24-22 öne geçti. Karşılıklı sayıların üretildiği ve büyük bir heyecana sahne olan kalan bölümde daha az hata yapan ve Vargas ile etkili olan Fenerbahçe, seti 33-31, müsabakayı da 3-0 kazandı.

MAÇ NOTLARI

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Nurper Özbar, Mehmet Topal

Fenerbahçe Opet: Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Carneiro, Fedorovtseva, Vuchkova, Vargas (Gizem Örge, Lazareva, De Souza, Cansu Çetin, Buse Ünal)

VakıfBank: Kübra Akman, Cansu Özbay, Daalderop, Ogbogu, Egonu, Derya Cebecioğlu (Aylin Acar, Gabi, Buket Gülübay, Carutasu, Bajema, Bahar Akbay)

Setler: 25-20, 25-18, 33-31

Süre: 87 dakika (25, 25, 37)