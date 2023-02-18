Geçtiğimiz ay İstanbul'da Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile görüşen Brezilya futbolunun efsane ismi Rivaldo, milli takımla ilgili olarak flaş bir açıklama yaptı.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Rivaldo'dan Jorge Jesus sözleri! "Sezon sonunda..."
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Jorge Jesus konusundaki belirsizlik sürmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde yaşanan bu gelişmenin ardından Brezilyalı efsane futbolcu Rivaldo'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte Rivaldo'nun Jorge Jesus hakkındaki sözleri... FB SPOR HABERLERİ
Geçtiğimiz ay İstanbul'da Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile görüşen Brezilya futbolunun efsane ismi Rivaldo, milli takımla ilgili olarak flaş bir açıklama yaptı.
"CARLO ANCELOTTI BİRAZ ZOR"
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği yönündeki iddialar üzerine konuşan Rivaldo "Carlo Ancelotti ile Milan'da birlikte çalıştık. Tüm oyuncularla özel bir diyaloğu, sevgisi var.
Brezilyalılara da her zaman özel bir sevgi göstermiştir.