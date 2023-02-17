Fenerbahçeli Lincoln Henrique depremzedeleri ziyaret etti
Kahramanmaraş'ta yaşanan büyük fekaletlerden sonra birçok depremzede tedavi için İstanbul'a getirildi. Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Lincoln Henrique, vatandaşları hastanede ziyaret etti.
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.02.2023- 23:10 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023- 23:11
Kahramanmaraş'ta yaşanan büyük fekaletlerden sonra birçok depremzede tedavi için İstanbul'a getirildi.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique ve eşi Adriana Müller, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki yaralı depremzedeleri ziyaret etti.
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