Fenerbahçeli Lincoln Henrique depremzedeleri ziyaret etti

Fenerbahçeli Lincoln Henrique depremzedeleri ziyaret etti

Kahramanmaraş'ta yaşanan büyük fekaletlerden sonra birçok depremzede tedavi için İstanbul'a getirildi. Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Lincoln Henrique, vatandaşları hastanede ziyaret etti.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.02.2023- 23:10 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023- 23:11