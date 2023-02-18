FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Enner Valencia krizi! Yeni takımını duyurdular

Fenerbahçe'nin sözleşme teklifini reddeden Enner Valencia ile ilgili flaş bir gelişme yaşanıyor. Bu sezon Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ile göz dolduran Ekvadorlu oyuncu, Fenerbahçe formasıyla da lige damga vurdu. Sarı-lacivertli takımdan ayrılacak olan yıldız oyuncu Brezilya'ya gitmeye hazırlanıyor. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 18.02.2023- 18:19