Fenerbahçe, devre arası transfer dönemini hızlı geçiriyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de gündem Enner Valencia! Yeni sözleşme şartı...
Devre arasında kadrosunu yeni takviyelerle kuvvetlendiren Fenerbahçe, iç transferde de birçok isimle görüşüyor. Bu isimlerin başında ise Enner Valencia yer alıyor. Yıldız golcü, yeni sözleşme için şartlarını belirttli. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Samet Akaydin ile Jayden Oosterwolde'yi kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip, Emre Demir'in bonservisini Barcelona'dan aldıktan sonra Samsunspor'a kiraladı.
İç transferde de birçok isimle görüşmelerini sürdüren Kanarya'da gündem Enner Valencia.