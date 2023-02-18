FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de gündem Enner Valencia! Yeni sözleşme şartı...

Devre arasında kadrosunu yeni takviyelerle kuvvetlendiren Fenerbahçe, iç transferde de birçok isimle görüşüyor. Bu isimlerin başında ise Enner Valencia yer alıyor. Yıldız golcü, yeni sözleşme için şartlarını belirttli. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 18.02.2023- 06:40