FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Pierre-Emerick Aubameyang harekatı! Yapılan teklif ortaya çıktı

Devre arasında kadrosunu Oosterwolde ve Samet Akaydin ile kuvvetlendiren Fenerbahçe, bomba bir isimle ilgilenyor. Sarı-lacivertliler, Chelsea'nin Gabonlu golcüsü Pierre-Emerick Aubameyang'ı hedefine aldı. Kanarya'nın, tecrübeli forvet için İngiliz devine sunduğu teklifin detayları belli oldu. İşte haberin ayrıntıları... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 18.02.2023- 06:40