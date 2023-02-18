Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Pierre-Emerick Aubameyang harekatı! Yapılan teklif ortaya çıktı
Devre arasında kadrosunu Oosterwolde ve Samet Akaydin ile kuvvetlendiren Fenerbahçe, bomba bir isimle ilgilenyor. Sarı-lacivertliler, Chelsea'nin Gabonlu golcüsü Pierre-Emerick Aubameyang'ı hedefine aldı. Kanarya'nın, tecrübeli forvet için İngiliz devine sunduğu teklifin detayları belli oldu. İşte haberin ayrıntıları... | Fenerbahçe haberleri
Sarı lacivertliler ara transferde önemli isimleri kadrosuna katmıştı.
Yönetim, Jorge Jesus'un raporladığı isimleri takıma kazandırmıştı.