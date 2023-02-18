Fenerbahçe, 10 gün daha uzatılan devre arası transfer döneminde üç oyuncuyu renklerine bağladı.
Fenerbahçe Hakim Ziyech transferi için umudunu koruyor!
Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertlilerde kadroyu güçlendirmek için çalışmalar sürüyor. Kanarya, Chelsea forması giyen Hakim Ziyech'in transferinden henüz vazgeçmedi. Fenerbahçe'de yönetim, bu transfer için henüz umunu kaybetmiş değil. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Samet Akaydın, Oosterwolde ve Emre Demir'i (Samsunspor'a kiralandı) kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde çalışmalar sürüyor.
Kanarya, kanat transferi için Hakim Ziyech'i listenin başına koydu.