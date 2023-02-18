Fenerbahçe Hakim Ziyech transferi için umudunu koruyor!

Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertlilerde kadroyu güçlendirmek için çalışmalar sürüyor. Kanarya, Chelsea forması giyen Hakim Ziyech'in transferinden henüz vazgeçmedi. Fenerbahçe'de yönetim, bu transfer için henüz umunu kaybetmiş değil. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 18.02.2023- 06:40