FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Süper Lig'in 2 yıldızı için karar Jorge Jesus'ta!

Fenerbahçe transfer haberi: Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertlilerde kadroyu güçlendirmek için çalışmalar sürüyor. Şu ana kadar Emre Demir, Oosterwolde ve Samet Akaydin'i renklerine bağlamıştı. Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'un yıldızları başka takımlara imza atarken, 2 oyuncu konusunda karar Jorge Jesus'a bırakıldı. İşte o isimler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.02.2023- 06:40