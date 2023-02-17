Ara transfer dönemi sürüyor; Fenerbahçe'de ise son dönemdeki sessizlik devam ediyor...
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Süper Lig'in 2 yıldızı için karar Jorge Jesus'ta!
Fenerbahçe transfer haberi: Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertlilerde kadroyu güçlendirmek için çalışmalar sürüyor. Şu ana kadar Emre Demir, Oosterwolde ve Samet Akaydin'i renklerine bağlamıştı. Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'un yıldızları başka takımlara imza atarken, 2 oyuncu konusunda karar Jorge Jesus'a bırakıldı. İşte o isimler... (FB spor haberi)
Ara transfer dönemi sürüyor; Fenerbahçe'de ise son dönemdeki sessizlik devam ediyor...
Federasyonun ligden çekilen Gaziantep ve Hatayspor'un yabancı oyuncularının 9. yabancı olarak sahada yer almalarına izin vermesiyle gözler bu isimlere çevrilmişti...
Gaziantep'in Sırp yıldızı Lazar Markovic, Trabzonspor'a giderken, Galatasaray Hatayspor'dan Adekugbe'yi aldı.