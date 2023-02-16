Kadrosunu yıldız bir futbolcuyla güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, listesinin ilk sırasına Aubameyang'ı yazdı.
TRANSFER HABERİ: Pierre-Emerick Aubameyang Fenerbahçe'ye 'Evet' dedi! Şimdi sırada Chelsea var
Transfer döneminin bitmesine az bir süre kala Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler, Chelsea'nin dünyaca ünlü futbolcusu Pierre-Emerick Aubameyang için devreye girmişti. Oyuncuyu ikna eden Kanarya, Chelsea'nin de 'tamam' demesini bekliyor. İşte transferin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Kanarya dünyaca ünlü futbolcu için resmen devreye girdi.
Transfere Jesus da onay verdi