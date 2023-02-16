Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık depremler birçok ilde ağır hasarlara sebep oldu. Bu depremlerden etkilenen vatandaşlar için Ülker Stadyumu'nda yardım merkezi kuran Fenerbahçe'de de çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertlilerde gerekli malzemelerin yüklendiği 38. tır, afet bölgesine gitmek üzere yola çıktı.
Fenerbahçe, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, "Yaralarımızı hep birlikte saracağız" notunu düştü.
Yaralarımızı hep birlikte saracağız. 🙏— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 16, 2023
38. tırımız afet bölgesine gitmek üzere yola çıktı. pic.twitter.com/99AF7itbXB