Fenerbahçe, devre arasında yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Fenerbahçe istiyordu! Mason Greenwood'a transfer tavsiyesi geldi
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Mason Greenwood ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İngiliz devi Manchester United, transferle ilgili genç oyuncuya tavsiye verdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre eksik bölgeler üzerine yoğunlaşan yönetim, nokta atışı transferler için kolları sıvadı.
Kanarya'da hücum hattındaki rotasyonu artırmak için girişimler hızlandı.