Fenerbahçe istiyordu! Mason Greenwood'a transfer tavsiyesi geldi

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Mason Greenwood ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İngiliz devi Manchester United, transferle ilgili genç oyuncuya tavsiye verdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 16.02.2023- 06:40