Fenerbahçe'de transfer operasyonu devam ediyor.
Fenerbahçe'de Jorge Jesus Nuamah'ı istiyor! Transferde sıkı pazarlık...
Fenerbahçe transfer haberi: Sarı-lacivertli ekipte teknik patron Jorge Jesus'un raporları doğrultusunda kadroyu güçlendirmek için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Kanarya'da teknik direktör Jesus, Nordsjaelland'ın 19 yaşındaki yıldızı Ernest Nuamah'ın ısrarla kadroya dahil edilmesini istiyor. Kulüpler arasında pazarlık sıkı bir şekilde devam ediyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de transfer operasyonu devam ediyor.
Sarı-lacivertliler yapacağı takviyelerle zirve iddiasını artırmak istiyor.
Lider Galatasaray'ın arkasında ikinci sırada yer alan Kanarya, tüm planlarını şampiyonluk üzerine kuruyor.