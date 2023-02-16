Fenerbahçe'de Jorge Jesus Nuamah'ı istiyor! Transferde sıkı pazarlık...

Fenerbahçe transfer haberi: Sarı-lacivertli ekipte teknik patron Jorge Jesus'un raporları doğrultusunda kadroyu güçlendirmek için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Kanarya'da teknik direktör Jesus, Nordsjaelland'ın 19 yaşındaki yıldızı Ernest Nuamah'ın ısrarla kadroya dahil edilmesini istiyor. Kulüpler arasında pazarlık sıkı bir şekilde devam ediyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 16.02.2023- 06:40