"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere destek için maç öncesinde bir araya gelen taraftarlar, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Maçı izlemek üzere İzmir'den gelen ve müzeyi ziyaret eden Fenerbahçe taraftarı Osman Tayyar Yurttaş, depremin çok büyük bir felaket olduğunu, yaşananlardan çok üzüldüğünü söyledi. Bundan sonra birlik beraberlik içerisinde olunması gerektiğini vurgulayan Yurttaş, "Kendimi çok garip hissediyorum. Normal zamanda asla gelmeyi düşünmeyeceğim ya da Fenerbahçe atkısıyla geçmeyi düşünmeyeceğim yerlerde birlik içerisinde olmaktan çok mutluyum. Burada Beşiktaşlı, Galatasaraylı, Trabzonsporlu kardeşlerimle karşılaşmaktan çok mutluyum. Kötü bir günde böyle kardeşçe olmak beni mutlu etti açıkçası." diye konuştu.

Fenerbahçe taraftarı Buse Şevval Aslanlar da deprem bölgesindeki insanlar için çok üzüldüğünü dile getirerek, "Umarım onlar da en kısa zamanda daha iyi şartlara kavuşurlar. Bu düşmanlık bence çok saçma, hepimiz birlik içerisinde gidiyoruz." dedi.

Gümüşhane'den gelen Fenerbahçe taraftarı Gökhan Yöndemir ise Trabzonspor Kulübünden yapılan birlik çağrısından sonra yerinde duramadığını çok büyük heyecanla maçı izlemeye geldiğini ifade etti.

Depremzedelere destek verebilmek adına buraya geldiğinin altını çizen Yöndemir, şunları kaydetti:

"Çok mutluyum, gururluyum, burada bizi çok güzel karşıladılar, bize çok sıcak davrandılar. Zaten bugün de birlik beraberlik içerisinde olamazsak ne zaman olacağız? Ülkemiz de bu günleri atlatacaktır. Çok daha güçlü ayağa kalkacağız. Burada olmaktan hem mutluyum, ayrıca gururluyum."

İstanbul takımlarının taraftarlarıyla müzeyi gezen Trabzonsporlu Mehmet Emin, her zaman kardeşçe maçlara gitmek istediklerine işaret ederek, "Ülkemizin yaşadığı zor günden dolayı gün birlik günüydü, hep birlikte diğer takım taraftarı kardeşlerimizle bu maçı izleyeceğiz. Bundan sonraki süreçte de hep birlikte kardeşliğimiz devam eder. Birliğimiz beraberliğimiz devam eder, her yerde birbirimize dostça davranmalıyız." diye konuştu.