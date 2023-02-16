FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Son karar Jesus'ta! O isim önerildi...

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizi etkileyen deprem sonrasında Gaziantepspor ligden çekilmişti.
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Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilere son olarak ligden çekilen Gaziantep FK'da forma giyen oyuncu önerildi. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizi etkileyen deprem sonrasında Gaziantepspor ligden çekilmişti.
TFF bu ekiplerde oynayan futbolcuların mağdur olmaması ve kulüplerin mali yüklerinin paylaşılması adına transferlerine izin vermişti.
Bu kapsamda Gaziantepspor forması giyen Angelo Sagal da Fenerbahçe'ye önerildi.