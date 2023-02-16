Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda başlayan kampanya içih kan bağışı çağrısına birçok takımın taraftarı da karşılık verdi.

Galatasaray taraftarı Ömer Mustafa Şahin ve Bodrumspor taraftarı Safa Turgay, kan bağışı için Ülker Stadyumu'na geldi ve birlik beraberlik çağrısı yaparak bütün takım taraftarlarını kan vermeye davet etti.

Sarı-lacivertli kulübün çalışanları, yöneticiler stadyuma gelerek kan bağışında bulundu.

YÖNGEL: HERKESİ BURAYA BEKLİYORUZ

Kızılay Kan Merkezi Müdürü Başar Yöngel, kan bağışı çağrısına ilginin arttığını vurguladı.

Kan ihtiyacını karşılamak için Kızılay'ın kendi stoklarını gönderdiğini hatırlatan Yöngel "Türk Kızılay'ı olarak kan ve kan ürünleri ihtiyacını karşılamak için çalışan bir kurumuz. Deprem nedeniyle ülkemizin başı sağ olsun. Vatandaşımızın kan bağışına ilgisi fazlasıyla arttı. Ekip çalışmalarının sayısını artırdık ve kan bağışlarını almaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kanın sürekli bir ihtiyaç olduğunu da söyleyen Yöngel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kan canlı bir organizma ve sürekli ihtiyaçtır. Bugün kan alsak da yarın ihtiyaç devam ediyor. Yaralıların tedavisi sürüyor. Kan bağışı ihtiyacına sürekli ihtiyacımız var. "kanver.org" üzerinden noktalarımızı görebilirler. Kan bağışı çağrısında bulunuyoruz. Sivil toplum kuruluşları, spor kulüpleri hassasiyet gösterdi. Sadece kan bağışı değil, diğer birçok yardımı da sahada gördük. Fenerbahçe öncülük yaptı ve 3 gün boyunca stadı bize açtı. Sadece Fenerbahçe taraftarlarını değil, herkesi buraya bekliyoruz. Bu bir zincir ve halkalar arttıkça ihtiyacımızı gidereceğiz. Her kuruluş bize başvurduğunda, gerekli şekilde elimizden geleni yaparız."