Fenerbahçe haberleri: Joao Pedro kontrollü hazırlanıyor!
Sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak olan Joao Pedro antrenmanlarda dikkatli çalışıyor. Pedro, özellikle tam iyileşmeden fiziki müdahalelerden kaçınıyor.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 16.02.2023- 09:02
Kariyeri boyunca çok ciddi sakatlık yaşamayan Joao Pedro, sarı-lacivertli forma altında iki önemli sakatlık geçirdi. Milliyet'in haberine göre sezon başında yaşadığı sakatlığın ardından iyileşen golcü oyuncu ardından hazırlık maçında sezonu kapama tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
TEMASTAN KAÇINIYOR
Büyük ümitlerle gelen ancak sakatlıklar sebebiyle kapasitesini gösteremeyen Joao Pedro kalan haftalara kontrollü hazırlanıyor. Takımla çalışmalar yapan deneyimli futbolcudan fiziksel temaslardan kaçınması istendi. Joao Pedro'nun kademeli olarak temposunu artıracağı ifade edildi.