Süper Lig'de Mart başında maçlar yeniden başladığında daha güçlü bir kadroyla sahada olmak isteyen Fenerbahçe transfer için kolları sıvadı.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den 2. Fabio Borini operasyonu! Resmi görüşme...
Ara transfer döneminde kanat hamlesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Fatih Karagümrük forması giyen Fabio Borini için yeniden devreye girdi. Sarı lacivertlilerin kısa süre içinde resmi görüşmelere başlayacağı öğrenildi. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Süper Lig'de Mart başında maçlar yeniden başladığında daha güçlü bir kadroyla sahada olmak isteyen Fenerbahçe transfer için kolları sıvadı.
Fotomaç'ın haberine göre hedefte daha önce de görüşülen Fabio Borini var.
Karagümrük'te forma giyen 31 yaşındaki oyuncu için resmi temaslar start aldı.