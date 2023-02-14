Fenerbahçe için farklı transfer haberleri gelmeye devam ediyor...
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Mason Greenwood operasyonu!
Fenerbahçe'de transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin transfer operasyonuna dair flaş bir haber geldi. Kanarya'nın, Manchester United forması giyen Mason Greenwood'u listesine aldığı kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe için farklı transfer haberleri gelmeye devam ediyor...
Sarı-lacivertliler, devre arasında yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Şimdiye kadar Samet Akaydin ve Oosterwolde takviyeleri yapan Kanarya, Emre Demir'i Samsunspor'a kiraladı.