Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Avrupa devinden Arda Güler hamlesi! PSG'nin ardından...
Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana yükselen bir grafik çizen ve sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi haline gelen Arda Güler, PSG'nin radarına girmişti. 17 yaşındaki oyuncuya bir Avrupa devi daha talip oldu. İşte o takım ve detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Genç yıldız, gösterdiği etkili performansla taraftarın sevgilisi olmuştu.
Avrupa kulüplerinin de dikkatini çeken ve adı son dönemlerde PSG ile anılan Arda'yı bir dev talip daha çıktı.