FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Avrupa devinden Arda Güler hamlesi! PSG'nin ardından...

Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana yükselen bir grafik çizen ve sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi haline gelen Arda Güler, PSG'nin radarına girmişti. 17 yaşındaki oyuncuya bir Avrupa devi daha talip oldu. İşte o takım ve detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 14.02.2023- 13:20