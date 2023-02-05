F.Bahçe - Konyaspor maçı ertelenecek mi?
Derbide kazanan Fenerbahçe!
5 Şubat GS-TS derbide kar yağacak mı?
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F.Bahçe - Konyaspor maçı ertelenecek mi? F.Bahçe - Konyaspor maçı ertelenecek mi? 19:27
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