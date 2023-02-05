Fenerbahçe Konyaspor maçı ertelenecek mi?

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesi İstanbul'daki hava koşulları nedeniyle Konyaspor'un 16.30'da kakacak olarak planlanmıştı ancak 5 saat rötar yedi.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 05.02.2023- 19:41