Fenerbahçe Konyaspor maçı ertelenecek mi?
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesi İstanbul'daki hava koşulları nedeniyle Konyaspor'un 16.30'da kakacak olarak planlanmıştı ancak 5 saat rötar yedi.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 05.02.2023- 19:41
İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşların durumuna göre bir sonraki uçuşun iptal olma ihtimali de bulunuyor. Bu durum gerçekleşirse maç ertelenebilir.
Fenerbahçe'nin Konyaspor'u sahasında ağırlayacağı mücadele pazartesi saat 20:00'de oynanması planlanıyor.