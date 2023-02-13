Fenerbahçe'ye Joao Pedro müjdesi!

Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertliler, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Kanarya'ya uzun süredir formasından uzak kalan Joao Pedro'dan müjdeli haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 13.02.2023- 19:16 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023- 19:40