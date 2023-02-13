Fenerbahçe akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe'ye Joao Pedro müjdesi!
Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertliler, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Kanarya'ya uzun süredir formasından uzak kalan Joao Pedro'dan müjdeli haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 13.02.2023- 19:16 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023- 19:40
Jorge Jesus yönetimindeki idman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı.
Ardından sarı lacivertliler sahada ısınma, koordinasyon ve dayanıklılık koşuları yaptı.