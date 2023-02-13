Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Fenerbahçe'de kanat transferi için 3 aday!
Fenerbahçe transfer haberi: Jorge Jesus yönetiminde devre arasında kadrosunu Samet Akaydin, Emre Demir ve Oosterwolde güçlendirirken, kanat transferi için de çalışmalar sürüyor. Kanarya'nın, Türkiye'den 3 ismi gündemine aldığı ifade edildi. İşte ayrıntılar... (FB spor haberi)
TFF'nin aldığı ligden çekilen takımların oyuncularının devam eden kulüpler tarafından transfer edilmeleri durumunda 9'uncu yabancı olarak sahaya sürülebilecekleri kararı Fenerbahçe'yi de harekete geçirdi...
Fotomaç'ın haberine göre; Kanarya, kanatlara bir takviye yapmayı düşünüyor.