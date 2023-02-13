Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jorge Jesus istedi! Fenerbahçe teklifi revize etti
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hücum hattına takviye yapacak. Teknik direktör Jorge Jesus'un isteği üzerine kanat bölgesi için harekatını sürdüren sarı-lacivertli ekip, daha önce teklif yaptığı ve red cevabı aldığı isim için revizeye gitti. Kanarya, 19 yaşındaki yıldız adayının peşinde. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Sarı-lacivertli ekip devre arası transfer döneminde kadrosuna Samet Akaydin ve Jayden Oosterwolde'yi kadrosuna katmıştı.
Fenerbahçe, Barcelona'dan Emre Demir'i kadrosuna katmıştı.